Суд Московского района Минска приговорил певца Тиму Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов), задержанного в январе с наркотиками, к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. В августе 2020 года он поддержал сограждан, участвовавших в протестах против режима Александра Лукашенко.

Об этом пишет ВВС.

Певца признали виновным в хранении наркотиков без цели сбыта. Сам 22-летний певец подтвердил, что ночью 6 января у него были изъяты 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма амфетамина.

Он рассказал, что вместе с сообщником Антоном Кривецким купил наркотики в интернете, через систему «закладок». Морозов признал вину и раскаялся.

Прокурор запросил для Тимофея Морозова два года особого режима ограничения свободы, для Антона Кривецкого — два с половиной. Именно такие сроки им и дали. Обвинение просило учесть при вынесении срока раскаяние обвиняемых.

На выходе из суда певец отказался давать комментарии СМИ. Он также не комментировал приговор в соцсетях.

Тима Белорусских — автор популярных песен «Мокрые кроссы» и «Незабудка». В его дискографии два сольных альбома.

Напомним, во время концерта рэпера Тимы Белорусских в Николаеве было так жарко, что артист прямо со сцены раздавал слушателям питьевую воду.