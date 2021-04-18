Премьер-министр Японии Ёсихиде Суга обратился к американскому производителю лекарств Pfizer с просьбой о дополнительных поставках вакцины против СOVID-19.

Об этом информирует SCMP.

Японские официальные лица заявили в воскресенье, что премьер-министр позвонил и попросил генерального директора Pfizer Альберта Бурлу предоставить дополнительные дозы вакцины, чтобы ускорить массовую иммунизацию и обеспечить прививками большую часть населения острова к сентябрю этого года.

— Они договорились по существу дела, — заявил отвесттвенный за вакцинацию япорнский министр Таро Коно.

Он добавил, что будут обсуждены дальнейшие детали, включая график поставок, без указания количества дополнительных доз, запрошенных у Pfizer.

Япония, отечественная разработка вакцины которой все еще находится на ранней стадии, полагается на импорт и подписала соглашения с Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Вакцина Pfizer - единственная вакцина, одобренная на данный момент в Японии.

Правительство Японии заявляет, что оно предварительно закупило 314 миллионов доз, которых достаточно, чтобы охватить все население страны к концу этого года. Закупка включает 144 миллиона доз от Pfizer.

Прививки начались в середине февраля, и пока в Японии привито менее 1 процента населения.

Напомним, 17 февраля, в Японии стартовала программа вакцинации от коронавируса.