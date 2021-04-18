Подозреваемая в похищении и пытках двух граждан Греции 35-летняя жительница Николаева Виктория Рослякова заявила в суде, что участвовать в авантюре ее принудила мафия, а похищенный муж неоднократно избивал ее, о чем она безрезультатно сообщала в полицию.

Репортаж с процесса вело профильное издание «Ґрати».

Малиновский районный суд Одессы выполнил ходотайство прокуратуры и арестовал на два месяца подозреваемых в похищении людей Руслана Скрипниченко, Владимира Сайтарлы, Викторию Рослякову и Максима Якимовича.

В суде прошедшие пытки греки заявили, что считают заказчиком преступления Викторию Рослякову. По их словам, она не предпринимала никаких действий, когда из избивали, заставив отдать 600 тысяч евро и переписать квартиры в одесских элитных районах.

Сама обвиняемая все отрицает и говорит, что к делу ее принудил криминалитет.

— На меня вышли люди, мафия, и они меня принудили дать информацию про мужа и быть переводчиком, — заявила Виктория Рослякова суде.

По ее словам, она жалеет, что не обратилась в полицию, но эти люди говорили, что у них есть связи в правоохранительных органах и что мужа-грека депортируют. Видела их она только в масках и не знает, кто это. Эти люди, по ее словам, оформляли на нее квартиры, чтобы потом продать.

Напомним, полицейские освободили двух граждан Греции, которых похитили и пытали, вымогая деньги и недвижимость в элитных районах Одессы. По подозрению в организации преступления задержали гражданскую супругу одного из потерпевших.