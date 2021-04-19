Исполнительный комитет Первомайского городского совета объявил конкурс на лучшую эскиз-идею по упорядочению и реконструкции въездных знаков в город.

Об этом сообщается на Facebook-странице ведомства.

Конкурс продлится с 19 апреля по 19 мая 2021 года. По словам организаторов, его целью является привлечение общественной инициативы к обустройству Первомайска.

В частности, обновленные въездные знаки должны содержать не только информацию о населенном пункте, но и стать своеобразным элементом декора города.

Перечень предлагаемых существующих въездных знаков по направлению движения: на Киев, Николаев, Геновку, Подгороднюю и Конецполя.

К участию в конкурсе приглашаются художники, скульпторы, дизайнеры, учащиеся, студенты и преподаватели, творческие группы, рекламные агентства, креативные студии, другие физические и юридические лица.

Конкурсная комиссия будет определять одного победителя на каждый въездной знак в город Первомайск.

Напомним, в Первомайске напечатают календарь о людях с инвалидностью.





