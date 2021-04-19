В селе Галициново Витовского района Николаевской области идет строительство новой амбулатории.

Об этом пишут на странице Николаевской областной администрации в Facebook.

Как сообщается, проект реализуют в рамках «Большого Строительства». В конце прошлого года между управлением капитального строительства облгосадминистрации и подрядной организацией был заключен договор на строительство стоимостью более 12 миллионов гривен.

По состоянию на апрель 2021 года на объекте установили внутренние стены и кирпичные перегородки и утепляют перекрытия. Сегодня, 19 апреля, планирую начать монтаж кровли.

В данный момент жителей Галициново обслуживают два врача, с которыми подписаны 2377 деклараций. В целом, медицинскими услугами учреждения пользуются 2763 человек.

Напомним, в марте и. о. директора департамента градостроительства, архитектуры, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской ОГА Светлана Григорьева заявила, что в рамках «Большого Строительства» в 2021 году будут введены в эксплуатацию амбулатории и приемные отделения на Николаевщине.