Служба безопасности Украины проводит и планирует масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины.

Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства, передает Delo.ua.

Целью проведения мероприятий называется совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам.

В ходе тренировок под усиленной защитой находятся объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной системы. В учениях принимают участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, пограничной службы, Национальной гвардии, Вооруженных сил, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

— Тренировочные мероприятия проводятся в условиях максимально приближенных к реальным и с неуклонным соблюдением прав и свобод граждан. Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и другое, — написали в СБУ.

Ведомство обращается к гражданам Украины с призывом «с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей».

Кроме того, СБУ просит информировать правоохранителей по телефону 0-800-501-482 в случае:

прибытия или пребывания подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;

появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;

обнаружения подозрительных предметов или средств поражения;

получения информации о намерениях осуществления террористической и диверсионной деятельности или других противоправных действий.

Напомним, в первом квартале 2021 года СБУ досрочно прекратила полномочия двух иностранных дипломатов в Украине.