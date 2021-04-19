Служба безопасности Украины проводит и планирует масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины.
Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства, передает Delo.ua.
Целью проведения мероприятий называется совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам.
В ходе тренировок под усиленной защитой находятся объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной системы. В учениях принимают участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, пограничной службы, Национальной гвардии, Вооруженных сил, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.
— Тренировочные мероприятия проводятся в условиях максимально приближенных к реальным и с неуклонным соблюдением прав и свобод граждан. Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и другое, — написали в СБУ.
Ведомство обращается к гражданам Украины с призывом «с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей».
Кроме того, СБУ просит информировать правоохранителей по телефону 0-800-501-482 в случае:
Напомним, в первом квартале 2021 года СБУ досрочно прекратила полномочия двух иностранных дипломатов в Украине.
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Служба безопасности Украины проводит и планирует масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины.
Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства, передает Delo.ua.
Целью проведения мероприятий называется совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам.
В ходе тренировок под усиленной защитой находятся объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной системы. В учениях принимают участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, пограничной службы, Национальной гвардии, Вооруженных сил, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.
— Тренировочные мероприятия проводятся в условиях максимально приближенных к реальным и с неуклонным соблюдением прав и свобод граждан. Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и другое, — написали в СБУ.
Ведомство обращается к гражданам Украины с призывом «с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей».
Кроме того, СБУ просит информировать правоохранителей по телефону 0-800-501-482 в случае:
Напомним, в первом квартале 2021 года СБУ досрочно прекратила полномочия двух иностранных дипломатов в Украине.