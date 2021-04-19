Добровольцы, которым удалось оправиться от СOVID-19 и получить иммунитет, будут намеренно повторно инфицированы для исследования Оксфордского университета. Цель эксперимента выяснить, как разработать более эффективные вакцины против патогена.

Об этом передает Bloomberg.

Исследователи ищут 64 здоровых, переболевших коронавирусом волонтеров в возрасте от 18 до 30 лет для заражения их вирусом с дальнейшим наблюдением в контролируемых условиях изоляции на протяжении не менее 17 дней.

Участники будут заражены оригинальным штаммом коронавируса из китайского Уханя, а эксперимент продлится до года.

Первоначальные данные оксфордского исследования должны быть доступны в течение нескольких месяцев, что поможет разработчикам вакцин определить уровни и типы иммунитета, необходимые для предотвращения повторного заражения, а также то, как долго сохраняются антитела.

Одна из целей исследования - определить, сколько вирусу нужно времени в среднем, чтобы заразить того, чья иммуная система уже сталкивалась с вирусом в прошлом. По утверждению Оксфордского университета, на втором этапе исследования эта доза будет дана другой группе пациентов и изучена их иммунная реакция.

Критики испытаний на живых объектах указали на этическую опасность заражения людей, не будучи уверенными в долгосрочных последствиях. Исследователи из Оксфорда заявили, что в участники эксперимента набирают только полностью здоровых людей, чей организм смог перебороть коронавирус во время первого испытания.

Напомним, по последним данным, британский штамм коронавируса COVID-19 на 64% более смертоносный, чем прежние.