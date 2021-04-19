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Фонд Греты Тунберг перечислит 100 тысяч евро для развития системы COVAX. Экологическая активистка заявила, что таким образом она сражается с «трагедией неравенства вакцин».
Об этом сообщается на страницах Le Figaro.
— Сумма, которая будет выплачена в фонд Всемирной организации здравоохранения, будет предназначена для покупки вакцин против COVID-19 в рамках глобальных усилий по обеспечению равного доступа к вакцинам для наиболее подверженных риску, — заявляется в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения.
Юная активистка призвала остальных последовать ее примеру и помочь победить пандемию в сжатые сроки.
— В нашем распоряжении есть средства, чтобы исправить огромный дисбаланс, который существует сегодня в мире в борьбе с COVID-19. Как и в случае с изменением климата, мы должны в первую очередь помочь наиболее уязвимым, — настаивает Грета Тунберг.
Она также сказала, что убеждена, что система COVAX — правильная инициатива, которая сможет подготовить правильный ответ на вызовы пандемии и справедливо распределить прививку для 92 стран.
Ранее НикВести сообщали, что на первых в этом году почтовых марках Швеции появится изображение 18-летней экоактивистки Греты Тунберг. Они поступят в продажу 14 января и будут стоить 12 шведских крон.
Фонд Греты Тунберг перечислит 100 тысяч евро для развития системы COVAX. Экологическая активистка заявила, что таким образом она сражается с «трагедией неравенства вакцин».
Об этом сообщается на страницах Le Figaro.
— Сумма, которая будет выплачена в фонд Всемирной организации здравоохранения, будет предназначена для покупки вакцин против COVID-19 в рамках глобальных усилий по обеспечению равного доступа к вакцинам для наиболее подверженных риску, — заявляется в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения.
Юная активистка призвала остальных последовать ее примеру и помочь победить пандемию в сжатые сроки.
— В нашем распоряжении есть средства, чтобы исправить огромный дисбаланс, который существует сегодня в мире в борьбе с COVID-19. Как и в случае с изменением климата, мы должны в первую очередь помочь наиболее уязвимым, — настаивает Грета Тунберг.
Она также сказала, что убеждена, что система COVAX — правильная инициатива, которая сможет подготовить правильный ответ на вызовы пандемии и справедливо распределить прививку для 92 стран.
Ранее НикВести сообщали, что на первых в этом году почтовых марках Швеции появится изображение 18-летней экоактивистки Греты Тунберг. Они поступят в продажу 14 января и будут стоить 12 шведских крон.