Франция стала первым членом ЕС, принявшим модель электронной сертификации скрининговых тестов и ковид-паспортов. Проект обсуждали несколько месяцев в Европейской комиссии.

Об этом сообщает Le Monde.

Теперь французы будут хранить отрицательные результаты тесты на коронавирус в приложении Приложение TousAntiCovid, являющегося частью национальной программы отслеживания заболевших. С этой недели ковид-паспорта тестируют на рейсах в Корсику.

Официальные лица сообщили Le Monde, что испытание продлено с 29 апреля, в приложении нужно будет прикреплять сертификаты о вакцинации и в конечном итоге система может быть принята для общественных мероприятий, таких как концерты, фестивали и ярмарки, но не для баров и ресторанов.

Французский тест станет частью «усиленной, консолидированной и стандартизированной» общеевропейской системы, сказал министр по цифровому переходу Франции. Он утверждал, что уже ведутся переговоры с несколькими странами и авиакомпаниями для обеспечения ускоренного признания признания ковид-паспортов Франции.

Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил на прошлой неделе, что ожидает, что «цифровой зеленый сертификат» ЕС начнет действовать к 21 июня. Сертификат является неотложным приоритетом для южноевропейских государств-членов, экономика которых пострадала от пандемии (Греция, Италия, Хорватия, Албания, Черногория).

Схему намеренно не называли «ковид-паспортом», чтобы избежать дискриминации людей, которым еще не сделали прививку. Брюссель подчеркнул, что, хотя подобная мера должно облегчить передвижение, она не превратится в обязательное условие свободного перемещения.

Сертификат должен означать, что путешественникам не потребуется карантин, и позволит им хранить на своих телефонах доказательства того, что они были вакцинированы, недавно сдали отрицательный результат или у них есть антитела после выздоровления от COVID-19.

Во Франции люди, проходящие тест на коронавирус во вторник, 20 апреля, получат текстовое сообщение или электронное письмо, дающее им доступ к сертифицированному государством онлайн-документу, который можно загрузить и распечатать или сохранить в приложении TousAntiCovid.

То же самое будет применяться к тем, кто будет вакцинирован со следующей недели, при этом полная база данных прошлых тестов и прививок откроется для с середины мая. Результаты теста на антитела должны быть включены в гнн на более позднем этапе.

Приложение сгенерирует безопасный QR-код, содержащий различную информацию, включая имя путешественника, дату и тип его теста или вакцины, а также сведения о соответствующем враче или лаборатории, которые можно проверить по национальной базе данных.

Несколько стран-членов ЕС разрабатывают аналогичные системы, органы по надзору за конфиденциальностью ЕС также предупредили, что ковид-паспорт должна уважать законы о защите данных и «иметь соответствующую правовую основу» в каждом государстве-члене альянса.

На прошлой неделе Дания начала испытания своих Coronapas, доступных для людей, которые были вакцинированы, дали положительный результат от двух до 12 недель назад или отрицательный результат в течение последних 72 часов.

Датская схема в настоящее время позволяет людям ппосещать парикмахерские, салоны красоты и автошколы, но правительство заявило, что с 6 мая оно намерено расширить схему, включив в нее музеи, театры, кинотеатры и рестораны.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль поручился, что сейчас идут переговоры с западными партнерами о признании в Европе украинского сертификата про иммунитет от COVID-19.