Испанская полиция заявляет, что они совершили налет на склад и арестовали человека, который производил самодельное оружие с помощью 3D-принтера.

Об этом сообщает Futurism.

Рейд, который состоялся в сентябре 2020 года, но до последнего воскресенья держался в секрете по постановлению суда, показал, что владелец склада был способен распечатать новые стволы всего за две минуты.

Также правоохранительные органы вышли на сообщество поклонников огнестрельного оружия, которые деллись чертежами для 3D-печати огнестрельного оружия, чтобы реализовывать его на черном рынке в Интернете. Среди них - широко распространенная модель штурмовой винтовки FGV-9, изготовление которой стоит всего 100 долларов. Полиция не уточняет , было ли это то же самое оружие, произведенное владельцем склада.

В ходе обысков на складе обнаружили сырье для печати взрывчатых веществ, а также руководства по партизанской войне, литературу о превосходстве белой расы и нацистские памятные вещи.

В отчете не упоминается, использовал ли владелец склада какое-либо оружие. Но, тем не менее, резкий штурм подчеркивает, что полицейские готовились к большей угрозе напечатанного огнестрела в опытных руках.

Напомним, исследователи из швейцарской компании Exaddon создали микроскопическую версию статуи «Давид» Микеланджело.