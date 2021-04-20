В Украине 20 апреля зарегистрировали вакцину AstraZeneca, которая изготовлена на южнокорейской площадке.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Поставка этого препарата ожидается уже в четверг, 22 апреля. Вакцину должны привезти в Украину в рамках инициативы COVAX.

— Сегодня подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca, которая изготовлена на южнокорейском площадке, — сообщил Максим Степанов.

Он добавил, что вакцины AstraZeneca и CoviShield абсолютно идентичными, а следовательно южнокорейская вакцина подойдет для прививки второй дозой тех, кто ранее вакцинировался препаратом AstraZeneca индийского производства.

Всего в Украине должны прибыть 367 тысяч доз. Часть партии оставят для прививки второй дозой тех граждан, которые уже вакцинировали CoviShield, остальные — для первой прививки.

Напомним, ранее о прибытии вакцины 22 апреля сообщил главный санврач Виктор Ляшко.