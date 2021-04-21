В Израиле закрыли два последних отделения для COVID-больных в стране.

Об этом сообщает Ynet News во вторник, 20 апреля.

Закрывать отделения для пациентов с коронавирусом в Израиле начали несколько недель назад. Медицинский центр Гилель Яффе в городе Хадера и медицинский центр Барух Паде в городе Тверия оставались двумя единственными отделениями на всю страну, куда еще принимали больных COVID-19.

Теперь оба отделения окончательно закрыли, а пациентов перевели на лечение в стационарные отделения.

Такую ситуацию связывают с массовой вакцинацией населения. 25 марта МОЗ Израиля сообщило, что полную вакцинацию от коронавируса прошло более 50% населения страны.

Напомним, ранее Израиль планировал начать вакцинацию детей в возрасте 12-15 лет препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Однако сначала необходимо дождаться, пока компания Pfizer получит соответствующее разрешение от американского регулятора FDA.