За сутки, 20 апреля, в Украине зафиксировано 12 162 новых случая COVID-19, госпитализированы 4411 человек, летальных исходов – 429.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Выздоровело за сутки 14 720 человека. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

Среди новых заболевших – 532 ребенка и 326 медработника.

За сутки совершено 109 007 тестирования, в частности методом ПЦР – 46 746, методом ИФА – 17 235, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 006.

Напомним, в Украине за месяц зафиксировано более 1,2 тысячи повторных заражений коронавирусом.