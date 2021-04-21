Фото Олег Деркач

В Николаевском зоопарке расцвели сакуры, привезенные из Японии. Также на территории Национального историко-археологического заповедника «Ольвия» расцвели петушки.

Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

В прошлом году сакура в николаевском зоопарке расцвела сильно рано, в начале весны. В этом году цветения произошло на конец апреля. 50 сакур десять лет назад Николаевскому зоопарку подарили из Токио. Специально подбирали сорт, который приживется в нашем климате. Сакуры можно увидеть возле вольеров тигров и недалеко от павильона с бабочками, а также возле ставка.

Сакура. Фото Николаевского зоопарка

Сакура возле японского уголка. Фото Николаевского зоопарка

На территории Национального историко-археологического заповедника «Ольвия» расцвели петушки карликовые: от белых до тёмно-фиолетовых оттенков. В Украине осталось мало мест, где можно встретить такое большое количество этих цветков.

Петушки карликовые. Фото Олег Деркач

Директор регионального ландшафтного парка «Тилигульский» Олег Деркач отметил, что петушки растут на целинных степных участках. А также на каменной, глиняной и песчаной породе.

Многие туристы уничтожают цветы, пытаясь посадить их дома. Поэтому активисты выступают за занесение петушков карликовых в регионального списка пропадающих растений.

Петушки в "Ольвии". Фото Олег Деркач

Напомним, в Николаевской области посреди декабря зацвели яблони.