В Николаевском зоопарке расцвели сакуры, привезенные из Японии. Также на территории Национального историко-археологического заповедника «Ольвия» расцвели петушки.
Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.
В прошлом году сакура в николаевском зоопарке расцвела сильно рано, в начале весны. В этом году цветения произошло на конец апреля. 50 сакур десять лет назад Николаевскому зоопарку подарили из Токио. Специально подбирали сорт, который приживется в нашем климате. Сакуры можно увидеть возле вольеров тигров и недалеко от павильона с бабочками, а также возле ставка.
На территории Национального историко-археологического заповедника «Ольвия» расцвели петушки карликовые: от белых до тёмно-фиолетовых оттенков. В Украине осталось мало мест, где можно встретить такое большое количество этих цветков.
Директор регионального ландшафтного парка «Тилигульский» Олег Деркач отметил, что петушки растут на целинных степных участках. А также на каменной, глиняной и песчаной породе.
Многие туристы уничтожают цветы, пытаясь посадить их дома. Поэтому активисты выступают за занесение петушков карликовых в регионального списка пропадающих растений.
Напомним, в Николаевской области посреди декабря зацвели яблони.
В Николаевском зоопарке расцвели сакуры, привезенные из Японии. Также на территории Национального историко-археологического заповедника «Ольвия» расцвели петушки.
Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.
В прошлом году сакура в николаевском зоопарке расцвела сильно рано, в начале весны. В этом году цветения произошло на конец апреля. 50 сакур десять лет назад Николаевскому зоопарку подарили из Токио. Специально подбирали сорт, который приживется в нашем климате. Сакуры можно увидеть возле вольеров тигров и недалеко от павильона с бабочками, а также возле ставка.
На территории Национального историко-археологического заповедника «Ольвия» расцвели петушки карликовые: от белых до тёмно-фиолетовых оттенков. В Украине осталось мало мест, где можно встретить такое большое количество этих цветков.
Директор регионального ландшафтного парка «Тилигульский» Олег Деркач отметил, что петушки растут на целинных степных участках. А также на каменной, глиняной и песчаной породе.
Многие туристы уничтожают цветы, пытаясь посадить их дома. Поэтому активисты выступают за занесение петушков карликовых в регионального списка пропадающих растений.
Напомним, в Николаевской области посреди декабря зацвели яблони.