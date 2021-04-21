Служба безопасности провела специальную тренировку по контрдиверсионной защите ряда военных объектов и объектов критической инфраструктуры на юге области. В ходе учений была имитирована «атака» нескольких групп условных диверсантов на террористически уязвимые объекты путем проникновения на их территорию и закладки имитаторов взрывных устройств.

Об этом сообщает пресс-центр регионального управления СБУ.

Обучением в Очакове началась комплексная проверку защищенности объектов возможных террористических посягательств в регионе. В мероприятиях, которые продлятся, участвуют подразделения СБУ, Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Военной службы правопорядка, представители органов государственной власти и местного самоуправления.

«Задачей мероприятий является проверка эффективности определенных алгоритмов защиты объектов повышенной опасности, стратегически важных объектов критической инфраструктуры, военных баз и складов. Тренировочные мероприятия проходят в условиях максимально приближенных к реальным и с соблюдением прав и свобод граждан, а также в рамках действующего законодательства», — говорится в сообщении.

В то же время, в отдельных случаях возможны временные введения ограничительных мер. СБУ призывает жителей и гостей региона с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

«Напоминаем гражданам о необходимости быть бдительными. Информацию о подозрительных лицах, фактах или намерения осуществления ими деятельности в ущерб Украине, а также в случае обнаружения взрывоопасных предметов, полеты беспилотных летательных аппаратов над объектами критической инфраструктуры, просим сообщать по телефону «горячей линии» Управления СБ Украины в Николаевской области (0512) 49-03-22. Аналогичную информацию можно сообщить на электронный почтовый ящик usbu_myk@ssu.gov.ua», — добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Украине объявлены антитеррористические учения с «особым режимом» в отдельных районах.