Волновахский районный суд вынес приговор директрисе культурного учреждения поселка Владимировка Татьяне Сурженко за участие в так называемом референдуме о создании «ДНР». Женщине дали пять лет условно.

Текст приговора добавили в реестр судебных решений, пишут «Ґрати».

Обвинение утверждало, что Сурженко была членом участковой избирательной комиссии во Владимировке — поселке возле города Волноваха. 11 мая 2014 года там, как и других регионах, захваченных боевиками, прошел референдум, итогом которого стало провозглашение независимости так называемой «Донецкой Народной Республики». Но позже украинские военные вернули контроль на над городом и его окрестностями, и СБУ открыла уголовные дела против организаторов референдума.

Следователь объявил Татьяне Сурженко подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины. По данным следствия, голосование во Владимировке проходило в доме культуры, который возглавляет женщина. Сурженко вменили в вину то, что она формировала списки избирателей, выдавала бюллетени и участвовала в подсчете голосов.

16 апреля дело рассмотрел Волновахский суд. На заседании Сурженко признала вину и согласилась на соглашение с прокурором. По условиям сделки она получает условный срок, и за это дает показания на других подозреваемых. Судья Яна Подоляк утвердила соглашение и приговорила Сурженко к 5 годам условно с испытательным сроком 2 года.

Напомним, лидирующий на довыборах в парламент в донбасском округе №50 городской глава Доброполья Андрей Аксенов помогал пророссийским террористам провести в 2014 году так называемый «референдум ДНР».