В национальном парке «Бугский гард» проходит предупредительная акция против возможного затопления Гардового острова на Николаевщине.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Акция называется «Меня не убил российский солдат, меня убивает Энергоатом». Ее организовали участники АТО и ООС совместно с представителями Нацкорпуса. На протест против затопления исторической достопримечательности области собрались около 100 человек.

Как сообщается, из-за строительства на рядом расположенной Ташлыкской ГАЭС планируется повышение уровня Александровского водохранилища до отметки в 20,7 метров. Это может привести к тому, что Гардовый остров и прилегающие территории национального парка окажутся под водой.

В знак протеста трое военных — Александр Терещенко, Олег Кравец и Александр Кротик, — приковали себя цепью к камню на острове. Если вопрос с затоплением территории не решится, они намерены остаться на острове и круглосуточно дежурить.

Фото: Игорь Дорошенко

Напомним, Служба безопасности провела специальную тренировку по контрдиверсионной защите ряда военных объектов и объектов критической инфраструктуры на юге области.