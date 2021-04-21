«Лунные деревья» выращены из семян, которые покидали Землю вместе с миссией космического корабля «Аполлон-14».

Об этом пишет «Вокруг Света. Украина».

Для эксперимента были отобраны около пятисот семян пяти видов деревьев: сосны ладанной, платана, ликвидамбара, секвойи и псевдотсуги Мензиса. На земле были оставлены контрольные семена для последующего сравнения. Ученых интересовало, что станет с семенами после полета в космос и как будут выглядеть деревья, которые прорастут из них.

Девятидневная миссия «Аполлона-14» завершилась успешно. Командир Алан Шепард, пилот командного модуля Стюарт Руса и пилот лунного модуля Эдгар Митчелл взяли образцы лунных пород и успешно вернулись на Землю. Семена доставили в лабораторию на карантин, однако случилось ЧП: герметичный контейнер взорвался, семена перемешались и многие были повреждены. Однако их все же отправили в питомник, где проросло около 450 саженцев. К слову, они ничем не отличались от своих «земных» собратьев.

Саженцы передали по разным штатам США, часть отдали за границу. Один саженец даже достался императору Японии. Первое «лунное дерево», платан, посадил астронавт Стюарт Руса 6 мая 1975 года в Вашингтон Сквер парке, в Филадельфии (на снимке внизу). В 2011 году дерево погибло.

Систематического учета «лунных деревьев» не велось. Искать их начал в 1996 году ученый из Центра космических полетов Годдарда Дэвид Уильямс. Причем после того, как получил письмо от учительницы из Индианы, которая спрашивала, что значит табличка «лунное дерево» у сосны, что растет на их школьном дворе. Годдарду пришлось обратиться к историкам, чтоб узнать об эксперименте, потому что сам о нем ничего не слышал.

Сейчас уцелело около 60 «лунных деревьев», их поиски все еще продолжаются, а в Британии их может быть не менее 15 штук. Так что в Королевском астрономическом обществе решили их найти. Причем, буквально, просят британцев «посмотреть на заднем дворе», потому что «лунные деревья» могут оказаться где угодно.