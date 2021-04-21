В Николаеве заработал дневной Центр социально-психологической помощи для людей, пострадавших от домашнего насилия.

Об этом рассказала корреспонденту НикВести директор Николаевского Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Вера Гончарук.

В дневном Центре клиентам оказывают помощь психолог, юрист и работник социальной сферы. Вера Гончарук рассказала, что за прошлую неделю в дневной Центр обратились 11 человек.

— Сейчас дневной Центр работает в пилотном режиме. Во-первых, из-за карантина, который ограничивает количество граждан, которые мы можем принять. А во-вторых еще дорабатываются необходимая документация для полноценной работы, - сказала Вера Гончарук.

Также она отметила, что в Николаевском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи работает всего два психолога.

— Если человек, который пострадал от домашнего насилия сегодня и ему необходима психологическая помощь, то специалисты в дневном Центре дадут её без ожидания. Психологическая помощь может оказываться как индивидуально, так и в групповых занятиях, - резюмировала Вера Гончарук.

Кроме того, летом в Николаеве планируют открыть круглосуточный приют для жертв домашнего насилия, в котором люди смогут пребывать до 90 дней. Он будет рассчитан на 10 взрослых и 5 детских мест. В городском бюджете заложено 1,5 миллиона гривен на проект, однако, по словам Веры Гончарук, эта сумма не является окончательной.

— На данный момент мы разрабатываем проектно-сметную документацию, - добавила Вера Гончарук.

Помимо дневного Центра и приюта, в планах Николаевского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи создание мобильных групп, которые смогут выезжать по вызову жертвы, пострадавшей от домашнего насилия и оказывать экстренную помощь.

Все проекты реализовываются при поддержке Фонда ООН в направлении народонаселения.

В данный момент прием в дневной Центр возможен по предварительной записи. Он базируется в Николаевском центре социальных служб по адресу: улица Потемкинская, 95-а и работает с 8.30 до 17.00, в пятницу до 16.00.

Записаться на консультацию можно по телефонам: (0512) 47-64-66, (0512) 47-94-29. Также получить онлайн-консультацию по мобильному номеру: +38 (050) 811 45 20.

Напомним, в Николаеве открылся «GG Space», в котором находится социальное кафе, коворкинг и бьюти-салон против домашнего насилия.