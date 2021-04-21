Соединенные Штаты выполнят поставленную на этой неделе цель, озвученную Джо Байденом, по введению 200 миллионов инъекций вакцины против Covid-19 в первые 100 дней его президентства.

Об этом сообщает Le Figaro.

Источник газеты передает, что Джо Байден выступит с отчетом об успехах американской вакцинации.

— Президент-демократ выступит с речью, в которой он «отметит, что Соединенные Штаты достигнут 200 миллионов доз на этой неделе, — сказал официальный представитель Белого дома на условиях анонимности.

Напомним, медицинские работники в Соединенных Штатах ввели более 100 миллионов доз вакцины против Covid-19, как показал официальный трекер в пятницу, что составляет около 30 процентов от общего числа в мире на сегодняшний день.