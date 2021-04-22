Катандзаро

В Италии работник государственного сектора в течение 15 лет не ходил на работу, продолжая получать зарплату.

Об этом сообщает The Guardian.

67-летний мужчина каждый месяц получал зарплату — общая сумма достигла 538 тысяч евро, несмотря на то, что он с 2005 года не приходил на работу в больницу в калабрийском городе Катандзаро.

Мужчину и еще шесть сотрудников больницы подозревают в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и вымогательстве при отягчающих обстоятельствах. Сообщается, что в 2005 году он угрожал директору больницы, которая собиралась подать дисциплинарный протокол о его прогулах. После этого директор ушла на пенсию, а мужчина продолжил не ходить на работу, при этом его присутствие никогда не проверялось ни отделом кадров, ни преемником директора.

Итальянское издание Corriere della Sera пишет, что мужчина числился в центре пожарной безопасности больницы. Несколько дней назад еще 57 сотрудникам той же больницы предъявили обвинения за прогулы. Выяснилось, что они либо не являлись на работу, либо уходили после того, как отметились о приходе, ходили в супермаркет или бар, чтобы поиграть в видеопокер. 15 из них, в том числе тех, кто занимал руководящие должности, отстранили от исполнения обязанностей.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №1035-2 про лишения народных депутатов Украины финансового обеспечения за прогулы.