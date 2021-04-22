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Город Мариуполь присоединился к проекту Мининфраструктуры по введению единого билета для разных видов общественного транспорта.
Об этом министр Владислав Криклий сообщил в своем Telegram-канале.
«Это единый е-билет муниципального транспортного процессинга, благодаря которому можно будет удобно оплачивать проезд сразу на всех видах транспорта. Уже сейчас SmartTicket объединяет в себе железную дорогу, авиарейсы SkyUp, автобусные перевозки Gunsel Lines и городской транспорт в столице. И чем больше городов будут подключены, тем удобнее будут путешествия по Украине», — написал он.
Напомним, 30 июля 2020 года стало известно, что в Украине введут экспериментальный проект по внедрению единого электронного билета на все виды транспорта.
Город Мариуполь присоединился к проекту Мининфраструктуры по введению единого билета для разных видов общественного транспорта.
Об этом министр Владислав Криклий сообщил в своем Telegram-канале.
«Это единый е-билет муниципального транспортного процессинга, благодаря которому можно будет удобно оплачивать проезд сразу на всех видах транспорта. Уже сейчас SmartTicket объединяет в себе железную дорогу, авиарейсы SkyUp, автобусные перевозки Gunsel Lines и городской транспорт в столице. И чем больше городов будут подключены, тем удобнее будут путешествия по Украине», — написал он.
Напомним, 30 июля 2020 года стало известно, что в Украине введут экспериментальный проект по внедрению единого электронного билета на все виды транспорта.