Город Мариуполь присоединился к проекту Мининфраструктуры по введению единого билета для разных видов общественного транспорта.

Об этом министр Владислав Криклий сообщил в своем Telegram-канале.

«Это единый е-билет муниципального транспортного процессинга, благодаря которому можно будет удобно оплачивать проезд сразу на всех видах транспорта. Уже сейчас SmartTicket объединяет в себе железную дорогу, авиарейсы SkyUp, автобусные перевозки Gunsel Lines и городской транспорт в столице. И чем больше городов будут подключены, тем удобнее будут путешествия по Украине», — написал он.