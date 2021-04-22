Китайский производитель доставил пожарным систему облегченного экзоскелета из углерода.

Об этом сообщает портал Futurism.

Костюм был разработан Исследовательским центром технологий улучшения функций человека по контракту с китайскими властями. Он весит всего 11 фунтов благодаря структуре из углеродного волокна и способен сэкономить пожарным более 50 процентов энергии, затрачиваемой при выполнении ряда различных задач, включая ходьбу, лазание или переноску тяжелых грузов.

— Эта система экзоскелета будет применяться для повышения грузоподъемности пожарных до 50 кг, облегчая их передвижение в сложных условиях, таких как горные районы и леса, — заявляют разработчики.

Аналогичный продукт, разработанный той же фирмой, уже был опробован в прошлом году, позволив рабочим легче перемещаться по заснеженным ландшафтам, собирая лунные образцы с зонда Change-5, который приземлился во Внутренней Монголии еще в декабре 2020.

Компания также поставляла экзоскелеты для использования в высокогорных районах.

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