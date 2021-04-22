Китайский производитель доставил пожарным систему облегченного экзоскелета из углерода.
Об этом сообщает портал Futurism.
Костюм был разработан Исследовательским центром технологий улучшения функций человека по контракту с китайскими властями. Он весит всего 11 фунтов благодаря структуре из углеродного волокна и способен сэкономить пожарным более 50 процентов энергии, затрачиваемой при выполнении ряда различных задач, включая ходьбу, лазание или переноску тяжелых грузов.
— Эта система экзоскелета будет применяться для повышения грузоподъемности пожарных до 50 кг, облегчая их передвижение в сложных условиях, таких как горные районы и леса, — заявляют разработчики.
Аналогичный продукт, разработанный той же фирмой, уже был опробован в прошлом году, позволив рабочим легче перемещаться по заснеженным ландшафтам, собирая лунные образцы с зонда Change-5, который приземлился во Внутренней Монголии еще в декабре 2020.
Компания также поставляла экзоскелеты для использования в высокогорных районах.
Ранее НикВести сообщали, что швейцарская компания разработала гибкий стул Chairless Chair «невидимое кресло», который спасает при стоячей работе.
Китайский производитель доставил пожарным систему облегченного экзоскелета из углерода.
Об этом сообщает портал Futurism.
Костюм был разработан Исследовательским центром технологий улучшения функций человека по контракту с китайскими властями. Он весит всего 11 фунтов благодаря структуре из углеродного волокна и способен сэкономить пожарным более 50 процентов энергии, затрачиваемой при выполнении ряда различных задач, включая ходьбу, лазание или переноску тяжелых грузов.
— Эта система экзоскелета будет применяться для повышения грузоподъемности пожарных до 50 кг, облегчая их передвижение в сложных условиях, таких как горные районы и леса, — заявляют разработчики.
Аналогичный продукт, разработанный той же фирмой, уже был опробован в прошлом году, позволив рабочим легче перемещаться по заснеженным ландшафтам, собирая лунные образцы с зонда Change-5, который приземлился во Внутренней Монголии еще в декабре 2020.
Компания также поставляла экзоскелеты для использования в высокогорных районах.
Ранее НикВести сообщали, что швейцарская компания разработала гибкий стул Chairless Chair «невидимое кресло», который спасает при стоячей работе.