Ученые из Британской Колумбии с помощью сети датчиков изучили пение гренландских китов и заметили аномалии в их поведении. Популяции отказались от традиционной миграции на юг, остались в Северном ледовитом океане и даже демонстрировали брачные ритуалы.

Это свидетельствует о серьезных сдвигах в экосистеме Арктики, виновато в которых, вероятно, глобальное потепление, сообщает Naked science.

Авторы работы утверждают, что значительная часть популяции гренландских (полярных) китов осталась зимовать в заливе Амундсена. Обычно в начале осени около 20 тысяч животных мигрируют из моря Бофорта в Берингово. На самом севере Тихого океана они зимуют, а когда вода становится теплее повторяют путешествие в обратную сторону.

Зимой 2018-2019 года ученые начали получать сведения о встречах с гренландскими китам в заливе Амундсена. Обычно эти животные наблюдаются в этих прибрежных водах Канады только летом, поэтому ученые сразу начали изучать аномалию. За всю историю наблюдений такого не происходило ни разу.

Ученые обратились к сети акустических датчиков, расположенных в арктических водах. Оказалось, что с октября 2018 по апрель 2019 от 0,5% до 3% записей содержат свидетельства присутствия китов. Эти станции находятся в локациях, в которых эти млекопитающие обычно находятся только летом.

На некоторых записях слышно пение, которое ученые ассоциируют с брачными ритуалами этих животных. В норме поиск пары и сам процесс спаривания у гренландских китов происходят весной или ранним летом, когда они еще путешествуют в межсезонье. То есть, что-то в их календаре серьезно изменилось.

Одной из основных причин такой аномалии морские биологи считают глобальное потепление. Киты очень чувствительны к температуре воды: комфортные для них условия от -0,5 до двух градусов Цельсия. Если среда становится теплее, животные начинают испытывать перегрев и стремятся мигрировать в более холодные воды.

Еще один возможный вариант — избегание хищников и защита ресурсов. Вероятно, из-за изменений климата зимой кормовая база в море Бофорта не слишком упала по сравнению с летом. Поэтому киты остались в заливе Амундсена, чтобы не уступить богатое пищей местечко возможным конкурентам.