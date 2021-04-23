В результате массовых беспорядков в Восточном Иерусалиме в ночь на 23 апреля пострадали десятки людей.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.

Столкновения прошли между крайне правыми еврейскими активистами, палестинцами и израильской полицией.

Сотни евреев-ультранационалистов, кричащих «Смерть арабам», встретили палестинских демонстрантов у городских ворот Дамаска поздно вечером в четверг.

Плиция, которая пыталась разнять эти две группы, применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Был произведен ряд арестов.

По данным палестинского Красного Полумесяца, по меньшей мере 100 палестинцев получили ранения.

Как известно, статус Иерусалима лежит в основе конфликта Израиля с палестинцами. В городе находятся ключевые религиозные объекты, священные для иудаизма, ислама и христианства. Палестинцы заявляют, что Восточный Иерусалим является столицей их будущего государства, и его окончательный статус должен стать предметом будущих переговоров между палестинцами и Израилем.