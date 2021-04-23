В результате массовых беспорядков в Восточном Иерусалиме в ночь на 23 апреля пострадали десятки людей.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.
Столкновения прошли между крайне правыми еврейскими активистами, палестинцами и израильской полицией.
Сотни евреев-ультранационалистов, кричащих «Смерть арабам», встретили палестинских демонстрантов у городских ворот Дамаска поздно вечером в четверг.
Плиция, которая пыталась разнять эти две группы, применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Был произведен ряд арестов.
По данным палестинского Красного Полумесяца, по меньшей мере 100 палестинцев получили ранения.
Как известно, статус Иерусалима лежит в основе конфликта Израиля с палестинцами. В городе находятся ключевые религиозные объекты, священные для иудаизма, ислама и христианства. Палестинцы заявляют, что Восточный Иерусалим является столицей их будущего государства, и его окончательный статус должен стать предметом будущих переговоров между палестинцами и Израилем.
Напомним, Израиль в рамках кампании по вакцинации от COVID начал вакцинировать палестинских арабов, которые проживают в стране, но не имеют статуса постоянного жителя. Ожидается, что прививки получат около 100 000 человек.
В результате массовых беспорядков в Восточном Иерусалиме в ночь на 23 апреля пострадали десятки людей.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.
Столкновения прошли между крайне правыми еврейскими активистами, палестинцами и израильской полицией.
Сотни евреев-ультранационалистов, кричащих «Смерть арабам», встретили палестинских демонстрантов у городских ворот Дамаска поздно вечером в четверг.
Плиция, которая пыталась разнять эти две группы, применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Был произведен ряд арестов.
По данным палестинского Красного Полумесяца, по меньшей мере 100 палестинцев получили ранения.
Как известно, статус Иерусалима лежит в основе конфликта Израиля с палестинцами. В городе находятся ключевые религиозные объекты, священные для иудаизма, ислама и христианства. Палестинцы заявляют, что Восточный Иерусалим является столицей их будущего государства, и его окончательный статус должен стать предметом будущих переговоров между палестинцами и Израилем.
Напомним, Израиль в рамках кампании по вакцинации от COVID начал вакцинировать палестинских арабов, которые проживают в стране, но не имеют статуса постоянного жителя. Ожидается, что прививки получат около 100 000 человек.