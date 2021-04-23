Китайский ресторан в Ванкувере установил более 60 камер наблюдения, а записи с них отсылал в Китай.

Об этом сообщает SundayGuardian.

Менеджер Haidilao Hot Pot в Ванкувере Райан Пан подтвердил, что более 60 камер наблюдения были установлены в ресторане по запросу корпорации Haidilao в рамках системы социального кредитования в Китае. Он сказал, что в заведении в Ванкувере 30 столиков с двумя камерами, следящими за каждым столом.

Когда его спросили, зачем было использовать такие методы и устанавливать по всему заведению множество камер, Райан Пэн ответил, что они были установлены для «наказания» сотрудников, если они не соблюдают корпоративные стандарты, и для «отслеживания людей». Менеджер также сказал, что видео отправлялись обратно в Китай, но отказался сообщить, почему это было, кроме того, что причина этого была «секретной».

Под угрозу поставлены не только этнические китайские канадцы и жители, а также предприятия с китайскими связями, но и неприкосновенность частной жизни и безопасность всех канадцев.

— Посетители популярного ресторана национальной кухни, особенно в престижном районе, могут быть дипломатами и политиками, развлекающими своих гостей, генеральными директорами, обсуждающими свои бизнес-стратегии, профессионалами, обсуждающими проекты компании, журналистами, проводящими интервью. Обеденный стол в популярном ресторане - одно из лучших мест, чтобы подслушать кого-то и получить пульс общества, — говорит специалист по Китаю Иви Ли.

Напомним, пока спецслужбы Австралии и США обвиняют китайскую разведку в слежке за пользователями других стран, внутри своего государства коммунистическая партия в открытую развивает настоящий тоталитарный строй с помощью современных технологий.