Отделение полиции № 6 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области разыскивает несовершеннолетнюю Инну Говор 2005 года рождения.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Вчера, 22 апреля, примерно в 18:00 она ушла из учебного заведения в селе Антоновка и до настоящего времени место ее нахождения неизвестно.

Приметы: рост 167 сантиметров, светлые короткие волосы, серые глаза. Была одета в белую толстовку с капюшоном и черные лосины.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции № 6 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области по адресу: город Новая Одесса, улица Центральная, 172 или по телефонам (05167) 2-13-02, (0512) 53-13-45, 093-858-68-58 или 102.