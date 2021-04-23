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Общественный активист из Первомайска Евгений Нотевский организовал онлайн-конференцию со сотрудником украинской научной станции имени Академика Вернадского, которая находится в Антарктиде.
Об это речь идет в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.
Спикером онлайн-конференции стал 22-летний участник сезонной украинской экспедиции Александр Никитенко, который также родом из Первомайска. Организатор онлайн-моста Евгений Нотевский отметил, что полярником стать может каждый.
— Полярником может стать каждый из нас. Для этого необходимо лишь обладать необходимыми знаниями в некоторых сферах. Александр Никитенко — по образованию резчик железобетонных конструкций. И такой специалист как раз нужен был на станции. Сейчас он один из тех, кто обеспечивает бесперебойную работу станции, — отметил Евгений Нотевский.
Сам учасник украинской антарктической экспедиции Александр Никитенко рассказал, что сейчас на самом южном континенте Земли осень и температура воздуха -7 по Цельсию.
Учасниками онлайн-конференции стали больше 9000 тысяч людей с разных стран.
Станция Академика Вернадского — единственная украинская антарктическая станция. Она работает постоянно и является метеорологической и географической обсерваторией. Она была основана в 1947 году как британская станция «Фарадей». В феврале 1996 года была передана Великобританией Украине и переименована в честь выдающегося украинского ученого, академика Владимира Вернадского, первого президента Национальной академии наук Украины. Во время передачи станции Украина оплатила за нее символическую цену в один фунт стерлингов. Первая украинская антарктическая экспедиция состоялась в 1996-1997 годах.
Напомним, в феврале, в Антарктиде, откололся огромный айсберг площадью 1270 квадратных километров от шельфового ледника Бранта.
Общественный активист из Первомайска Евгений Нотевский организовал онлайн-конференцию со сотрудником украинской научной станции имени Академика Вернадского, которая находится в Антарктиде.
Об это речь идет в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.
Спикером онлайн-конференции стал 22-летний участник сезонной украинской экспедиции Александр Никитенко, который также родом из Первомайска. Организатор онлайн-моста Евгений Нотевский отметил, что полярником стать может каждый.
— Полярником может стать каждый из нас. Для этого необходимо лишь обладать необходимыми знаниями в некоторых сферах. Александр Никитенко — по образованию резчик железобетонных конструкций. И такой специалист как раз нужен был на станции. Сейчас он один из тех, кто обеспечивает бесперебойную работу станции, — отметил Евгений Нотевский.
Сам учасник украинской антарктической экспедиции Александр Никитенко рассказал, что сейчас на самом южном континенте Земли осень и температура воздуха -7 по Цельсию.
Учасниками онлайн-конференции стали больше 9000 тысяч людей с разных стран.
Станция Академика Вернадского — единственная украинская антарктическая станция. Она работает постоянно и является метеорологической и географической обсерваторией. Она была основана в 1947 году как британская станция «Фарадей». В феврале 1996 года была передана Великобританией Украине и переименована в честь выдающегося украинского ученого, академика Владимира Вернадского, первого президента Национальной академии наук Украины. Во время передачи станции Украина оплатила за нее символическую цену в один фунт стерлингов. Первая украинская антарктическая экспедиция состоялась в 1996-1997 годах.
Напомним, в феврале, в Антарктиде, откололся огромный айсберг площадью 1270 квадратных километров от шельфового ледника Бранта.