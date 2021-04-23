Государство в случае смерти вследствие вакцинации от COVID-19 осуществит членам семьи, родителям, иждивенцам умершего выплату в 750-кратном размере прожиточного минимума (более 1,7 миллиона гривен), который с 1 января 2021 года составляет 2,27 тысячи гривен.

Это предусмотрено постановлением Кабмина № 371, пишет «Интерфакс-Украина».

Согласно документу, также устанавливаются выплаты в 400-кратном размере прожиточного минимума (908 тысяч гривен) для лиц с инвалидностью I группы, в 350-кратном размере (794,5 тысяч гривен) для лиц с инвалидностью II группы и в 300-кратном (681 тысячи гривен) для лиц с инвалидностью III группы.

Всего на эти выплаты Министерству здравоохранения выделили 55,92 миллиона гривен.

Причинную связь инвалидности с осложнениями, возникшими после вакцинации, будут устанавливать на основании протокола расследования, проведенного группой оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации.

В случае получения выплаты на компенсацию вреда, связанного с осложнениями, которые могут возникнуть после вакцинации, по процедуре ВОЗ в рамках глобальной инициативы COVAX, выплаты госкомпенсации не осуществляются.

Ранее сообщалось, что аудит «ковидного фонда» обнаружил нарушений на 407 миллионов гривен.