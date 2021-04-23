Двое мужчин в августе-сентябре 2020 года совершили ряд нападений на жителей Казанковского и Баштанского района — они могут провести за решеткой следующий пятнадцать лет.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Николаевской областной прокуратуры.

По данным следствия, злоумышленники, заранее спланировав преступные действия, через окна проникали в частные дома пострадавших, связывали хозяев, а в некоторых случаях применяли огнестрельное оружие с целью их запугивания, и похищали денежные средства и ювелирные изделия.

Во время нападений злоумышленники надевали маски, а для сокрытия следов применяли перчатки.

В ходе расследования задокументировано три эпизода их преступной деятельности, при которых злоумышленники завладели имуществом потерпевших на общую сумму около 1,3 миллиона гривен.

Их действия квалифицированы по частям 3, 4 статьи 187, части 3 статьи 186 и части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (разбой, грабеж и незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения).

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее НикВести сообщали, что Николаевская областная прокуратура добилась осуждения на 7 лет и 6 месяцев тюрьмы жителя Первомайска, который планировал разбойное нападение и убийство местного бизнесмена.