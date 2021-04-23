Николаевец Роман Савченко стал чемпионом Украины по прыжкам в воду среди молодежи.

Об этом пишут на сайте Николаевского городского совета.

Министерство молодежи и спорта Украины проводит спортивные состязания в Запорожье с 21 по 24 апреля. Николаевскую областную школу высшего спортивного мастерства на соревнованиях представляет кандидат в мастера спорта Роман Савченко.

Среди прыгунов с трамплина 1 метр он набрал наивысшую сумму баллов и стал чемпионом Украины. Роман Савченко тренируется в современном спортивном комплексе «Водолей».

Ранее николаевские саблисты добились командного первенства на Чемпионате Украины.