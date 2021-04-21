Спортсмены из Николаева на командных соревнованиях Чемпионата Украины по фехтованию на саблях выбили безоговорочное первенство.

Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины.

В мужском командном первенстве победу праздновали николаевские саблисты. Вице-чемпион Украины в индивидуальном зачете Юрий Цап, а также Вячеслав Дзюба, Богдан Боговин и Дмитрий Тишин в напряженном полуфинале одним ударом победили хозяев дорожки киевлян (45:44), а затем в поединке за золото заставили сложить оружие спортсменов Черкасс (45:40), в составе которых вместе с медалистами в личном первенстве Богданом Платоновым и Александром Каракаем фехтовали Станислав Закутный и Антон Лифарь.

Ранее НикВести сообщали, что рапиристы и рапиристики из Николаевской области приняли участие в Чемпионате Украины по фехтованию на рапирах и показали высокие результаты.