Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) считает, что плюсов от привития вакциной AstraZeneca по-прежнему больше, чем недостатков, несмотря на риски тромбообразования.

Об этом сообщает Le Figaro.

С начала вакцинации из 3,2 миллиона инъекций, выполненных с помощью AstraZeneca, в настоящее время зарегистрировано 27 случаев тромбоза, в том числе 8 случаев с летальным исходом.

По данным органов здравоохранения Франции, в стране с 9 по 15 апреля было зарегистрировано пять новых случаев атипичного тромбоза (сгустков), связанных с вакциной AstraZeneca против Covid-19, но ни один из них не вызвал новых смертей, поэтому Франция продолжает иммунизацию вакциной с подмоченной репутацией.

Европейское агентство по лекарственным средствам также указывает, что эффективность этой вакцины увеличивается с возрастом пациентов, поэтому для молодых людей стараются использовать Pfizer.

Ранее НикВести сообщали, что в Украину прибыла произведенная в Южной Корее партия вакцины AstraZeneca-SKBio от COVID-19 в количестве 367,2 тысячи доз, которую доставили ЮНИСЕФ совместно с ВОЗ в рамках механизма COVAX.