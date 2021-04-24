По состоянию на субботу, 24 апреля, в Украине зафиксировано 12 711 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За прошедшие сутки от последствий коронавирусной болезни умерло 392 человека, выздоровели — 13 687.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1027)Днепропетровской (1268), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников.

Госпитализировано 3508 человека. Проведено 92 136 тестирований: методом ПЦР — 40 734, методом ИФА — 17 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33 671.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 017 341 человек, выздоровели - 1 565 954 лица, умерло от последствий коронавирусной болезни - 42 092.



Напомним, в Израиле впервые за 10 месяцев — ни одной смерти от COVID в сутки.