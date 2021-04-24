5000 пасхальных продуктовых наборов собрали волонтеры и активисты общественной организации «Дело общин» для людей из уязвимых групп.

Об этом сообщает партия «Европейская Солидарность».

В каждой продуктовом наборе имеется, кроме сахара, масла, круп, консервов и сладостей еще освящена пасхальный кулич. К мероприятию также присоединились и депутаты Киевского городского совета.

1000 наборов получат малообеспеченные киевляне. Остальные поедет в регионы по всей стране. Первые 2000 наборов уже доставлены активистами партии жителям Одесской и Львовской областей.

— К нашим партийным организациям ежедневно обращаются десятки и сотни жителей столицы с просьбой помочь необходимым. Мы знаем, как трудно киевлянам сегодня. Именно поэтому фракция «Европейской Солидарности» в Киевсовете вместе с волонтерами сегодня формирует 1000 продуктовых наборов, и уже в ближайшие дни мы передадим их наименее защищенным киевлянам, - объясняет Марина Порошенко.

Пакеты получат пенсионеры, люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи, те - кто из локдаун оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Всего в прошлом году силами волонтеров, Фондом Порошенко и компанией «Рошен» более 50 000 продуктовых наборов получили люди по всей Украине.

— С первых дней пандемии фонд совместно с волонтерами обеспечили медиков защитными костюмами - в больнице передали более 157 тясяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали покупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ Помощь получили около 200 медицинских учреждений, - сказано в сообщении.

Всего с начала пандемии в фонде потратили на благотворительную помощь 150 миллионов гривен.