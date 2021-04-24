С 25 апреля Одесская область выходит из «красной» зоны карантина. На территории региона будет установлен «желтый» уровень эпидемиологической опасности.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов

Олег Немчинов рассказал, что сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 25 апреля 2021 «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области, и применить ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для «желтой», - написал Олег Немчинов.

Напомним, с 27 марта Николаевская область находится в красной зоне карантина.