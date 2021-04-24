Черноморская территориальная громада Николаевской области хочет поучаствовать в телевизионном конкурсе «Наша громада».

Об этом в Facebook написал голова ТГ Андрей Дмитренко.

Он опубликовал видеозаявку, в которой разные коллективы спели песн про их ТГ. Сам Андрей Дмитренко также поучаствовал в съемочном процессе, взяв гитару в руки и исполнив песню со всеми.

Конкурс наша громада запустили телеканалы ICTV и СТБ совместно с Украинским кризисным медиа-центром при поддержке программы USAID DOBRE.

ТГ будут представлять прокты, направленные на развитие. Победитель получит не только социальный капитал и медийность, но и денежный приз в размере 500 тысяч гривен на реализацию проекта. Перед финальным голосованием экспертного жюри, которое пройдет в сентябре, телеканалы ICTV и СТБ в эфире «Фактов» и «Окон» покажут своим зрителям проекты 26 финалистов. В сюжетах участники смогут более наглядно рассказать о своей общине и проекте, а также почему именно их идея должна победить и получить деньги.

Напомним, в 2018 году Бугская ОТГ Николаевской области заняла второе место в соревновании «Громада на миллион» и получила 250 тысяч гривен.