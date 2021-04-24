Достопримечательности, которые подпадают под действие закона о декоммунизации, следует собрать в Зоне отчуждения и создать там Музей тоталитарного режима.

Такое убеждение высказал во время онлайн-пресс конференции автор проекта Мемориального комплекса «Звезда Полынь» в городе Чернобыль народный художник Украины Анатолий Гайдамака, сообщает Укринформ.

Художник рассказал, что когда началась декоммунизация, то он предложил все памятники Ленину свести в 30-километровую зону и сделать «станцию имени Ленина».

— Мы знаем, какую беду принес Ленин Украины - миллионы жертв, поэтому я и предлагал все памятники советского периода, особенно Ленину, свезти в Чернобыльскую зону. И это было бы в виде парка советского, это была бы креативная туристическая аллея, - сказал Анатолий Гайдамака.

В то же время он отметил, что работу над развитием Мемориального комплекса в Чернобыле следует продолжить, включая в него объекты из Зоны отчуждения.

— Я много раз обращался к руководству государства. Это зона экстремального туризма, много иностранцев туда едет. Ее надо обустраивать и там, где можно, делать доступной, показывая, что такое «мирный атом». Там есть брошенная техника, она стоит на стадионе. Еще стоит «Антенна-2» (радиолокационная станция «Дуга» - прим.) - циклопическая сооружение. Я давно предлагаю там сделать музей тоталитарного режима, музей «холодной войны». Это тоже потенциальный туристический объект, который забыт, - добавил Анатолий Гайдамака.

Напомним, 22 февраля 2014 года, в Николаеве на главной площади свалили памятник Ленину. В марте этого года, в селе Костуватое Николаевской области снесли последний такой памятник. Местные власти на протяжении 3 лет не могли найти, кому принадлежит памятник, а затем два года искали необходимую для демонтажа технику.