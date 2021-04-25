Первый автомобиль от Apple вряд ли выйдет раньше 2024 года — компании нужно время, чтобы буквально с нуля наладить производство.

Об этом аналитик Wedbush Дэниел Айвс со ссылкой на источники в компании заявил в интервью CNBC, сообщает Liga.net.

По данным аналитика, Apple этим летом презентует проект беспилотного электрокара и объявит о выходе на автомобильный рынок. Анонс Apple Car состоится в течение ближайших трех-шести месяцев.

Летом 2021 года Apple проведет как минимум одно публичное мероприятие — традиционную конференцию WWDC. На ней компания обычно представляет новые версии операционных систем для смартфонов, компьютеров и других устройств, и делится планами на будущее.

22 декабря 2020 года Reuters со ссылкой на источники сообщило, что к 2024 году должно начаться производство беспилотных автомобилей Apple в рамках проекта Project Titan.

8 января 2021 года в Hyundai Motor сообщили о переговорах с Apple о разработке беспилотных электрокаров. Представить электрокар от Apple обещали к 2027 году.

Напомним, недавно компания Apple представила новое поколение планшетов iPad Pro. Они имеют продвинутую матрицу и так же, как и новые iMac, построены на фирменном чипе M1.