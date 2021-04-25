Николаевцы просят помочь пятикласснику Даниилу Тринько, который находится в больнице в очень тяжелом состоянии после падения с 8-го этажа многоэтажки.

Об этом сообщают в группе «Подслушано Николаев» в Facebook.

Ученик школы №39 в Николаеве Даниил Тринько выпал из квартиры на 8 этаже жилого дома. Его госпитализировали в больницу, сейчас состояние ребенка оценивают как очень тяжелое.

Для спасения Даниила Тринько ищут доноров с любой группой крови.

— На станции переливания крови в переулке Радио будет находиться табличка с надписью о сдаче крови для Тринько Даниила. Также прошу, кто может, собрать материальную помощь на лечение ребенка, — написали в группе.

Номер карты матери мальчика Натальи Тринько: 5168745019211298.