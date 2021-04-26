В течение воскресенья, 25 апреля, в стране обнаружили еще 5062 случаев коронавируса, 195 больных умерло и 2061 человек был госпитализирован. В антилидерах и Николаевская область.

Об этом сообщил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Среди зараженных – 221 ребенок и 54 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.

Осуществлено тестирований за сутки - 25 248 (в том числе методом ПЦР – 15 379, методом ИФА – 2853, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 7016).

Всего за все время пандемии в Украине заболели уже 2 030 333 человека, летальных случаев – 42 518.

Ранее на испанской Майорке задержали мужчину, из-за которого заболели коронавирусом 22 человек.