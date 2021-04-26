В Казахстане с 26 апреля начали делать прививки от коронавирусной болезни собственной вакциной QazVac, которая еще не прошла третью фазу испытаний.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения Казахстана, третья стадия испытаний казахстанской вакцины уже прошла 50% субъектов исследования, предусмотренных протоколом, и ее завершение планируется 25 июня.

Несмотря на это, ориентируясь на отчеты по результатам двух фаз и промежуточный отчет III фазы, вакцину разрешили для использования.

Одним из первых вакцинировался министр здравоохранения Алексей Цой.

QazVac — инактивированная вакцина, в основе которой используется убитый болезнетворный коронавирус. Ее разработали в местном Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности.

Казахстан утверждает, что эффективность вакцины превышает 90%.

Ранее сообщалось, что в Иране началось серийное производство отечественной вакцины от коронавируса COVID-19 COVIRAN Bereket.