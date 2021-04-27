Работники сферы образования решили убрать обочину одного из микрорайонов Первомайска – Фрегат. Толоку провели в рамках двухмесячника по благоустройству города.

Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИс-ТВ.

Работники решили убрать территорию в районе, где находится школа, детские садики и спортивный комплекс. Отмечается, что на этой территории находится много мусора, а местные коммунальщики не убирают её. В экологической инициативе взяли участники работники нескольких детских садиков и местной школы.

Директор первомайской школы №5 Наталья Короткова рассказывает, что эту территорию много лет не убирали.

— Мы решили внести свой вклад и убрать поляну, мимо которой каждый день проходят наши ученики, родители и сами сотрудники. Каждый раз портится настроение, когда смотришь на этот участок, - сказала Наталья Короткова.

В рамках программы по благоустройству города, также сделают реконструкцию стелы к 300-летию Первомайска. В последний раз ее меняли 45 лет назад, отмечает первый заместитель городского головы Дмитрий Малишевский. По его словам бетон уже начал трескаться, и чтобы не допустить полное разрушение стеллы.

— Там проведут водоснабжение, установят уличное освещение и сделают клумбы с цветочками. Сегодня этим занимается коммунальное предприятие «Коммунсервис», - подчеркнул Дмитрий Малишевский.

Облагородить стеллу коммунальщики планируют до начала первомайских праздников.

Ранее, Исполнительный комитет Первомайского городского совета объявил конкурс на лучшую эскиз-идею по упорядочению и реконструкции 6 въездных знаков в город. Результаты конкурса объявят уже 29 апреля.