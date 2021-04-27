Начальница горздрава Николаева Ирина Шамрай считает, что четвертая волна пандемии коронавируса в Украине будет самой агрессивной.

Об этом она сказала во время заседания комиссии горсовета по вопросам здравоохранения, образования и соцзащиты во вторник, 27 апреля, передает корреспондент НикВести.

— Сейчас идет индийский штамм. Вы видите, что в Индии происходит? Как только его завезут, пойдет по Украине четвертая волна пандемии. Четвертая волна пандемии будет самая агрессивная из всех, которые мы до сих пор переживали. К сожалению, ситуация будет еще хуже, чем была, — сказала Ирина Шамрай.

Напомним, заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА Оксана Черненко надеется, что уже через несколько дней, регион сможет выйти из «красной» зоны.