Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу в усиленном режиме в дни майских праздников на Николаевщине.
Об этом пишут на странице полиции Николаевской области.
В Пасхальную ночь около 900 правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок в 238 церквях на территории области.
В связи с карантинными ограничениями, участников праздничных мероприятий просят использовать средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства и соблюдать социальную дистанцию как минимум в полтора метра.
Кроме того, посещать храм для освящения пасхальной корзины рекомендуется одному человеку от семьи.
Напомним, по всей Украине во время Пасхи и майских праздников публичный порядок и безопасность будут обеспечивать 26 тысяч правоохранителей.
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Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу в усиленном режиме в дни майских праздников на Николаевщине.
Об этом пишут на странице полиции Николаевской области.
В Пасхальную ночь около 900 правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок в 238 церквях на территории области.
В связи с карантинными ограничениями, участников праздничных мероприятий просят использовать средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства и соблюдать социальную дистанцию как минимум в полтора метра.
Кроме того, посещать храм для освящения пасхальной корзины рекомендуется одному человеку от семьи.
Напомним, по всей Украине во время Пасхи и майских праздников публичный порядок и безопасность будут обеспечивать 26 тысяч правоохранителей.