Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу в усиленном режиме в дни майских праздников на Николаевщине.

Об этом пишут на странице полиции Николаевской области.

В Пасхальную ночь около 900 правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок в 238 церквях на территории области.

В связи с карантинными ограничениями, участников праздничных мероприятий просят использовать средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства и соблюдать социальную дистанцию как минимум в полтора метра.

Кроме того, посещать храм для освящения пасхальной корзины рекомендуется одному человеку от семьи.

Напомним, по всей Украине во время Пасхи и майских праздников публичный порядок и безопасность будут обеспечивать 26 тысяч правоохранителей.