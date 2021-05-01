В Индии пик заболеваемости COVID-19 может быть достигнут на следующей неделе – с 3 по 5 мая, согласно математической модели ученых, консультирующих правительство. Согласно прошлому прогнозу пик ожидался несколькими днями позже.

Об этом пишет Reuters.

— Мы думаем, что к следующей неделе ежедневные случаи заболеваний в масштабах всей страны достигнут максимума, — сказал глава назначенной правительством группы ученых, моделирующих развитие эпидемии в стране, М. Видясагар.

Индия, находящаяся на втором месте после США по количеству инфицированных, несколько дней подряд сообщала о более 300 тысячах новых COVID-случаях. В пятницу был достигнут мировой «рекорд» по заболевшим в сутки — 386 452.

Властям пришлось обращаться за помощью в другие страны, приобретая медикаменты, кислород и товары первой необходимости.

С начала пандемии в Индии зафиксировано 18,8 миллионов случаев заражения, летальных исходов - 208 тысяч.

Напомним, Украина закрывает границу для прибывших из Индии.