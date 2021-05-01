По предварительной информации полиции, праздничные богослужения по случаю Пасхи могут посетить более миллиона верующих.
Об этом сообщила Нацполиция.
В полиции прогнозируют, что праздничные богослужения будут проводиться в почти 14 тысячах храмах.
Публичную безопасность и порядок граждан будут обеспечивать более 29 тысяч правоохранителей: 21,1 тысячи полицейских, 1,6 тысячи военнослужащих НГУ, 1,4 тысячи курсантов заведений МВД, а также работники ГСЧС.
Отмечается, что правоохранители, которые заступают на службу в праздничные дни, будут не только следить за порядком, но и контролировать соблюдение карантина. При этом они будут проводить в первую очередь разъяснительную работу, а в случае игнорирования замечаний – привлекать нарушителей к административной или уголовной ответственности.
Полицейские призывают граждан соблюдать карантин, в частности – социальную дистанцию и использование средств индивидуальной защиты.
С субботы, 1 мая, общественный транспорт в Николаеве будет работать в обычном режиме — без пропусков и ограничений по времени.
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По предварительной информации полиции, праздничные богослужения по случаю Пасхи могут посетить более миллиона верующих.
Об этом сообщила Нацполиция.
В полиции прогнозируют, что праздничные богослужения будут проводиться в почти 14 тысячах храмах.
Публичную безопасность и порядок граждан будут обеспечивать более 29 тысяч правоохранителей: 21,1 тысячи полицейских, 1,6 тысячи военнослужащих НГУ, 1,4 тысячи курсантов заведений МВД, а также работники ГСЧС.
Отмечается, что правоохранители, которые заступают на службу в праздничные дни, будут не только следить за порядком, но и контролировать соблюдение карантина. При этом они будут проводить в первую очередь разъяснительную работу, а в случае игнорирования замечаний – привлекать нарушителей к административной или уголовной ответственности.
Полицейские призывают граждан соблюдать карантин, в частности – социальную дистанцию и использование средств индивидуальной защиты.
С субботы, 1 мая, общественный транспорт в Николаеве будет работать в обычном режиме — без пропусков и ограничений по времени.