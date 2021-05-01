По его словам, Благодатный огонь привезут в Михайловский Златоверхий собор Киева около 10 часов утра воскресенья, 2 мая. Огонь привезут обычным авиарейсом.

— Нет ни одной действительно веской нужды тратить огромные средства на чартерные рейсы, особенно во время пандемии, чтобы на несколько часов раньше привезти Святой Свет, - написал Евстратий Зоря.