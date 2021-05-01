Благодатный огонь, который сегодня сошел в Иерусалиме, привезут в Украину. Православная церковь Украины ожидает, что огонь прибудет в страну утром 2 мая.
Об этом заявил заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря настранице в Facebook.
По его словам, Благодатный огонь привезут в Михайловский Златоверхий собор Киева около 10 часов утра воскресенья, 2 мая. Огонь привезут обычным авиарейсом.
— Нет ни одной действительно веской нужды тратить огромные средства на чартерные рейсы, особенно во время пандемии, чтобы на несколько часов раньше привезти Святой Свет, - написал Евстратий Зоря.
Напомним, Благодатный огонь сошел сегодня днем в храме Гроба Господня в Иерусалиме. После схождения огонь передают верующим и представителям христианских конфессий, которые развозят его по миру.
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Благодатный огонь, который сегодня сошел в Иерусалиме, привезут в Украину. Православная церковь Украины ожидает, что огонь прибудет в страну утром 2 мая.
Об этом заявил заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря настранице в Facebook.
По его словам, Благодатный огонь привезут в Михайловский Златоверхий собор Киева около 10 часов утра воскресенья, 2 мая. Огонь привезут обычным авиарейсом.
— Нет ни одной действительно веской нужды тратить огромные средства на чартерные рейсы, особенно во время пандемии, чтобы на несколько часов раньше привезти Святой Свет, - написал Евстратий Зоря.
Напомним, Благодатный огонь сошел сегодня днем в храме Гроба Господня в Иерусалиме. После схождения огонь передают верующим и представителям христианских конфессий, которые развозят его по миру.