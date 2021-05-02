По состоянию на 2 мая зафиксировано 5094 новых случае инфицированных COVID-19, выздоровевших — 5784, летальных исходов — 160 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

В частности, заболевание подтверждено у 81 медработника и 219 детей. За сутки госпитализировали 3199 людей.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (344), Днепропетровской (804), Донецкой (418), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.

Всего тестирований сделали 43 405: методом ПЦР — 21 609, методом ИФА — 3 878, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 17 918.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 083 180 человек, из них выздоровели 1 676 265 человека, умерли от последствий болезни 44 596 больных. Сделано ПЦР-тестов — 9 477 843.

Напомним, американская фармацевтическая компания Pfizer работает над разработкой таблеток от коронавируса: в компании анонсировали, что новые лекарства появятся до конца этого года.