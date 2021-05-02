За минувшие сутки, 1 мая, в Украине вакцинировали от коронавируса 2661 человека, в Николаеве привили 425 добровольцев.

Об этом сообщил Глава Минздрава Украины Максим Степанов.

С начала прививочной кампании вакцинированы 754 926 человек, из них получили одну дозу - 754 924 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 290 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

По состоянию на 30 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 507 901 человек.

Количество прививок в регионах за сутки:

г. Киев – 74 прививки;

Винницкая область – 74 прививки;

Волынская область - 40 прививок;

Днепропетровская область – 104 прививки;

Донецкая область – 350 прививок;

Житомирская область - 78 прививок;

Закарпатская - 83 прививки;

Запорожская область – 20 прививок;

Ивано-Франковская область - 0 прививок;

Киевская область – 156 прививок;

Кировоградская область – 0 прививок;

Луганская область – 0 прививок;

Львовская область – 20 прививок;

Николаевская область – 425 прививок;

Одесская область - 287 прививки;

Полтавская область - 20 прививок;

Ровенская область – 140 прививок;

Сумская область – 190 прививок;

Тернопольская область – 0 прививок;

Харьковская область – 246 прививок;

Херсонская область – 50 прививок;

Хмельницкая область – 0 прививок;

Черкасская область – 127 прививки;

Черновицкая область – 83 прививки;

Черниговская область – 94 прививки.

Напомним, за 30 апреля в Украине вакцинировали от коронавируса 49985 человек, в Николаевской области сделали 2176 прививок.