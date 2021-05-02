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За минувшие сутки, 1 мая, в Украине вакцинировали от коронавируса 2661 человека, в Николаеве привили 425 добровольцев.
Об этом сообщил Глава Минздрава Украины Максим Степанов.
С начала прививочной кампании вакцинированы 754 926 человек, из них получили одну дозу - 754 924 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 290 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
По состоянию на 30 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 507 901 человек.
Количество прививок в регионах за сутки:
Напомним, за 30 апреля в Украине вакцинировали от коронавируса 49985 человек, в Николаевской области сделали 2176 прививок.
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Казкова "Казка" та дивні методи боротьби за якість медичних послуг Ірини ШамрайСтанислав Мартиросов
За минувшие сутки, 1 мая, в Украине вакцинировали от коронавируса 2661 человека, в Николаеве привили 425 добровольцев.
Об этом сообщил Глава Минздрава Украины Максим Степанов.
С начала прививочной кампании вакцинированы 754 926 человек, из них получили одну дозу - 754 924 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 290 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
По состоянию на 30 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 507 901 человек.
Количество прививок в регионах за сутки:
Напомним, за 30 апреля в Украине вакцинировали от коронавируса 49985 человек, в Николаевской области сделали 2176 прививок.